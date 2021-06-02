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Ракурс
17-річна дівчина нокаутувала ведмедя у США — захищала собак

17-річна дівчина нокаутувала ведмедя у США — захищала собак (ВІДЕО)

2 чер 2021, 11:09
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17-річна дівчина нокаутувала ведмедя у місті Бредбері в окрузі Лос-Анджелеса. Дівчина-підліток атакувала великого хижака, який виліз на паркан біля її будинку і намагався пробратися у двір, де в той час знаходилися її домашні улюбленці — собаки.

Американське місто Бредбері оточене Національним лісом Анхелес, де живе популяція ведмедів, пишуть NBC News, Associated Press та Daily Mail.

Хейлі Морініко разом з матір’ю займалися садівництвом на задньому подвір’ї свого будинку. У цей момент ведмедиця з ведмежатами видерлася на стіну, що оточувала будинок і сад. Собаки зчинили гавкіт, а ведмідь спробував відігнати їх лапою. Морініко кинулася рятувати своїх псів.

Єдине, про що я думала, — це як захистити моїх собак, — наголосила вона.

На записі з камер відеоспостереження видно, як дівчина підбігла до паркану й зіштовхнула з нього ведмедицю.


Джерело: Daily Mail.

Джерело: Ракурс


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