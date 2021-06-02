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Ракурс
Під Радою протестують проти обов'язкового «числа звіра». Фото: Телеграм

Під Радою протестують проти обов’язкового «числа звіра» (ФОТО, ВІДЕО)

2 чер 2021, 11:05
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Протест у Києві відбувається біля Верховної Ради — там зібралися представники Української православної церкви Московського патріархату.

Люди виступають проти обов’язкового введення ID-паспортів. Вони вважають, що електронний номер ID-паспорта — це «число звіра». Фото з місця події з’явилися в соцмережах.

Ми хочемо бути рабами Божими, а не рабами системи, — заявляють учасники акції.

Комітет Верховної Ради правової політики вже порекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 3986, який передбачає виведення з обороту паперових паспортів у формі «книжечки» і заміну їх пластиковими посвідченнями особи.

Раніше глава міграційної служби Максим Соколюк заявив, що бланки паперових паспортів вже закінчуються, а нові давно не виготовляються. Крім того, паперові паспорти часто підробляють — протягом 2019−2020 років було відкрито 17 тис. проваджень про підробку паспортів.

Ті книжечки, які є в людей, будуть діяти. Це передбачено в законопроекті. Скасовано ж буде лише видачу нових. Ті, кому виповниться 25 і 45 років, будуть отримувати нові ID-картки, — розповів Соколюк.


Джерело: Ракурс


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