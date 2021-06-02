Під Радою протестують проти обов'язкового «числа звіра». Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n155501-pid-radou-protestuut-proty-obov-yazkovogo-chysla-zvira-foto.html

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Протест у Києві відбувається біля Верховної Ради — там зібралися представники Української православної церкви Московського патріархату.

Люди виступають проти обов’язкового введення ID-паспортів. Вони вважають, що електронний номер ID-паспорта — це «число звіра». Фото з місця події з’явилися в соцмережах.

Ми хочемо бути рабами Божими, а не рабами системи, — заявляють учасники акції.

Комітет Верховної Ради правової політики вже порекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 3986, який передбачає виведення з обороту паперових паспортів у формі «книжечки» і заміну їх пластиковими посвідченнями особи.

Раніше глава міграційної служби Максим Соколюк заявив, що бланки паперових паспортів вже закінчуються, а нові давно не виготовляються. Крім того, паперові паспорти часто підробляють — протягом 2019−2020 років було відкрито 17 тис. проваджень про підробку паспортів.