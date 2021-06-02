Чоловіки-вчителі прийшли на роботу у спідницях в Іспанії

https://racurs.ua/ua/n155500-choloviky-vchyteli-pryyshly-na-robotu-u-spidnycyah-v-ispaniyi-foto.html

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Чоловіки-вчителі прийшли на роботу у спідницях в Іспанії — таким чином вони долучилися до ініціативи «одяг не має гендеру» й вирішили показати, що одяг не має бути гендерно маркованим.

Торік в одній зі шкіл Іспанії 15-річного хлопця виключили з навчального закладу за вдягнену спідницю, пише El Heraldo.

Учень Мікеля Гомез стверджує, що його виключили зі школи та відправили до психолога через витівку зі спідницею.

Тоді на його підтримку виступив шкільний вчитель Хосе Піньяс. Він виклав у Twitter фото, як прийшов на роботу у спідниці. Піньяс зазначив, що свого часу зазнав переслідувань через свою сексуальну орієнтацію.

Вчителі публікують фото під хештегом #LaRopaNoTieneGénero (одяг не має гендеру). Таким чином вони сподіваються поширити думку про те, що кожна людина може одягатися згідно зі своїми смаками, а не статтю. Ця ініціатива викликала значне обговорення у соціальних мережах.

Джерело: El Heraldo.