Мужчины-учителя пришли на работу в юбках в Испании

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Мужчины-учителя пришли на работу в юбках в Испании — таким образом они присоединились к инициативе «одежда не имеет гендера» и решили показать, что одежда не должна быть гендерно маркированной.

В прошлом году в одной из школ Испании 15-летнего парня исключили из учебного заведения за юбку, пишет El Heraldo.

Ученик Микеля Гомез утверждает, что его исключили из школы и отправили к психологу из-за выходки с юбкой.

Тогда в его поддержку выступил школьный учитель Хосе Пиньяс. Он обнародовал в Twitter фото, как пришел на работу в юбке. Пиньяс отметил, что в свое время подвергся преследованиям из-за своей сексуальной ориентации.

Учителя публикуют фото под хэштегом #LaRopaNoTieneGénero (одежда не имеет гендера). Таким образом они надеются распространить мысль о том, что каждый человек может одеваться согласно со своими вкусами, а не полом. Эта инициатива вызвала значительное обсуждение в социальных сетях.

Источник: El Heraldo.