Под Радой протестуют против обязательного «числа зверя». Фото: Телеграм

https://racurs.ua/n155501-pod-radoy-protestuut-protiv-obyazatelnogo-chisla-zverya-foto.html

Ракурс

Протест в Киеве происходит возле Верховной Рады — там собрались представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

Люди выступают против обязательного введения ID-паспортов. Они считают, что электронный номер ID-паспорта — это «число зверя». Фото с места события появились в соцсетях.

Мы хотим быть рабами Божьими, а не рабами системы, — заявляют участники акции.

Комитет Верховной Рады правовой политики уже порекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3986, который предусматривает выведение из оборота бумажных паспортов в форме «книжечки» и замену их пластиковыми удостоверениями личности.

Ранее глава миграционной службы Максим Соколюк заявил, что бланки бумажных паспортов уже заканчиваются, а новые давно не изготовляются. Кроме того, бумажные паспорта часто подделывают — на протяжении 2019−2020 годов было открыто 17 тыс. производств о подделке паспортов.