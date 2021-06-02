Под Радой протестуют против обязательного «числа зверя» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n155501-pod-radoy-protestuut-protiv-obyazatelnogo-chisla-zverya-foto.htmlРакурс
Протест в Киеве происходит возле Верховной Рады — там собрались представители Украинской православной церкви Московского патриархата.
Люди выступают против обязательного введения ID-паспортов. Они считают, что электронный номер ID-паспорта — это «число зверя». Фото с места события появились в соцсетях.
Мы хотим быть рабами Божьими, а не рабами системы, — заявляют участники акции.
Комитет Верховной Рады правовой политики уже порекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3986, который предусматривает выведение из оборота бумажных паспортов в форме «книжечки» и замену их пластиковыми удостоверениями личности.
Ранее глава миграционной службы Максим Соколюк заявил, что бланки бумажных паспортов уже заканчиваются, а новые давно не изготовляются. Кроме того, бумажные паспорта часто подделывают — на протяжении 2019−2020 годов было открыто 17 тыс. производств о подделке паспортов.
Те книжечки, которые есть у людей, будут действовать. Это предусмотрено в законопроекте. Отменена же будет только выдача новых. Люди, которым исполнится 25 и 45 лет, будут получать новые ID-карты, — рассказал Соколюк.