Військові навчання. Фото: Defence Express

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Військові навчання в Україні продовжуються — на одному із загальновійськових полігонів Збройних сил України (ЗСУ) відбулись випробування зразка вітчизняної самохідної артилерійської установки (САУ) «Богдана».

Родзинкою «Богдани» є ствол калібру 155 мм, виготовлений з української сталі на вітчизняному обладнанні, та адаптований під стрільбу натовським боєприпасом. Про це повідомляє Defense Express.





Стрільба відбулася в плановому режимі. Попереду — подальші випробування, деталі яких не розголошуються.

Наразі відомо, що САУ «Богдана» виконана у натівському 155-мм калібрі. Вона має забезпечити дальність пострілу до 40 км звичайним снарядом та до 60 км завдяки застосуванню активно-реактивного боєприпасу.

Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221 та має спарену броньовану кабіну для розміщення обслуги бойової машини. Ствол 155-мм гармати з «прогресивною нарізкою» було виготовлено на Краматорському заводі важкого верстатобудування.

На «Богдані» також має бути встановлена цифрова система управління вогнем та автомат заряджання — аби бути мобільною, швидкою і невразливою до зворотного вогню ворога.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на полігоні Широкий Лан, що на Миколаївщині, почалися випробування нової самохідної артилерійської установки (САУ) «Богдана» — з неї виконали понад 50 пострілів.

Джерело:Defense Express