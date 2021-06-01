“Суд у смартфоні” підтримала Рада — як він працюватиме

https://racurs.ua/ua/n155458-sud-u-smartfoni-pidtrymala-rada-yak-vin-pracuvatyme.html

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«Суд у смартфоні» 276-ма голосами «за» підтримала Верховна Рада у другому читанні під час пленарного засідання 1 червня. Йдеться про законопроект № 5246, який ініціював Володимир Зеленський, щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу і запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Законопроект пропонує запровадити електронний документообіг у кримінальному процесі й зрівняти правовий статус паперових і електронних документів задля мінімізації бюрократії.

Документ закріплює в Кримінальному процесуальному кодексі правові основи використання інформсистеми досудового розслідування, зокрема, її:

функціональне призначення;

надання доступу до матеріалів;

можливість взаємодії з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами.



Тобто буде створено інформаційно-телекомунікаційну систему, де зберігатимуться усі дані про матеріали кримінальних процесів. Системою зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження. Законопроект також передбачає покарання за несанкціоноване втручання у роботу «суду в смартфоні».

Нагадаємо, президент Зеленський у березні подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний проект закону, який дасть змогу запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу. У квітні Рада схвалила документ за основу.