«Суд в смартфоне» поддержала Рада - как он будет работать

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«Суд в смартфоне» 276-ю голосами «за» поддержала Верховная Рада во втором чтении во время пленарного заседания 1 июня. Речь идет о законопроекте № 5246, который инициировал Владимир Зеленский, о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс с целью внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Законопроект предлагает ввести электронный документооборот в уголовном процессе и сравнить правовой статус бумажных и электронных документов для минимизации бюрократии.

Документ закрепляет в Уголовном процессуальном кодексе правовые основы использования информсистемы досудебного расследования, в частности, ее:

функциональное назначение;

предоставление доступа к материалам;

возможность взаимодействия с другими информационно-телекоммуникационными системами.



То есть будет создана информационно-телекоммуникационная система, где будут храниться все данные о материалах уголовных процессов. Системой смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства. Законопроект также предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в работу «суда в смартфоне».

Напомним, президент Зеленский в марте подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона, который даст возможность внедрить электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса. В случае принятия законопроекта правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым. В конце апреля Рада одобрила документ за основу.