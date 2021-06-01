Наигрались в блокаду — Беларусь отказалась сокращать экспорт нефтепродуктов

https://racurs.ua/n155457-naigralis-v-blokadu-belarus-otkazalas-sokraschat-eksport-nefteproduktov.html

Ракурс

Белорусский бензин продолжат поставлять в Украину — Беларусь не намерена сокращать поставки нефтепродуктов на внешние рынки.

По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок, — заявил самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он также добавил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах.

Напомним, в последние дни в Украине опасаются того, что Беларусь может существенно сократить поставки бензина А-95. Но в Министерстве экономики уже заявили, что возможные перебои не будут иметь долгосрочных последствий.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо стабилизировались. В Украине средние цены на бензин А-92 составляют 28,17 грн за литр, на бензин А-95 — 28,93 грн, дизельное топливо стоит 27,35 грн за литр, а автомобильный газ — 15,71 грн.