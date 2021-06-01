Награлися в блокаду — Білорусь відмовилася скорочувати експорт нафтопродуктів

https://racurs.ua/ua/n155457-nagralysya-v-blokadu-bilorus-vidmovylasya-skorochuvaty-eksport-naftoproduktiv.html

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Білоруський бензин продовжать постачати в Україну — Білорусь не має наміру скорочувати постачання нафтопродуктів на зовнішні ринки.

Щодо постачання нафти для НПЗ Білорусі ніяких проблем не буде, так було сказано президентом Росії. Як і з поставками нафтопродуктів і на ринок Росії, і на зовнішній ринок, — заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Він також додав, що постачання здійснюватиметься в запланованих обсягах.

Нагадаємо, останніми днями в Україні побоюються того, що Білорусь може істотно скоротити поставки бензину А-95. Але в Міністерстві економіки вже заявили, що можливі перебої не матимуть довгострокових наслідків.

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо стабілізувалися. В Україні середні ціни на бензин А-92 становлять 28,17 грн за літр, на бензин А-95 — 28,93 грн, дизельне паливо коштує 27,35 грн за літр, а автомобільний газ — 15,71 грн.