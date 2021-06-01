"Богдана". Фото: Defense Express

https://racurs.ua/n155459-gaubicu-bogdana-ispytali-v-strelbe-natovskimi-snaryadami-video.html

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Военные учения в Украине продолжаются — на одном из общевойсковых полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) состоялись испытания образца отечественной самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана».

Изюминкой «Богданы» является ствол калибра 155 мм, изготовленный из украинской стали на отечественном оборудовании, и адаптирован под стрельбу натовским боеприпасом. Об этом сообщает Defense Express.





Стрельба произошла в плановом режиме. Впереди — дальнейшие испытания, детали которых не разглашаются.

Известно, что САУ «Богдана» выполнена в натовском 155-мм калибре. Она должна обеспечить дальность выстрела до 40 км обычным снарядом и до 60 км благодаря применению активно-реактивного боеприпаса.

Гаубица установлена на шасси КрАЗ-63221 и имеет спаренную бронированную кабину для размещения обслуживающего боевой машины. Ствол 155-мм орудия с «прогрессивной нарезкой» был изготовлен на Краматорском заводе тяжелого станкостроения.

На «Богдане» также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания — чтобы быть мобильной, быстрой и неуязвимой для обратного огня врага.

Напомним, ранее мы сообщали, что на полигоне Широкий Лан, что в Николаевской области, начались испытания новой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» — с нее выполнили более 50 выстрелов.

Источник: Defence Express