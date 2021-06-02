Украинские десантники «уничтожили» врага на учениях в Венгрии. Фото: ВСУ

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В международных военных учениях в Венгрии принимают участие украинские десантники.

Украину представляют 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада и ротная тактическая группа 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Тараса Сенюка. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

1 июня десантники вышли в район выполнения задания и закрепились на боевых позициях. Подразделения перекрыли все возможные подходы противника инженерными заграждениями, замаскировали боевую технику и оборудовали основные и запасные позиции.

Также бойцы выставили патрули и наблюдательные посты, организовали взаимодействие со штабом батальона «Bluefor».

Примерно в 17.00 начались первые «боевые столкновения». Вблизи одного из наблюдательных пунктов был обнаружен дозор Opfor в составе одной единицы боевой техники и 12 пехотинцев.

Начался бой, в ходе которого противник вследствие значительных потерь был вынужден отступить. Наши военнослужащие остались в полном составе.

2 июня на украинские позиции выдвинулось подразделение противника в составе четырех боевых машин пехоты М-113. В течение нескольких минут вражеские машины и личный состав были ликвидированы метким огнем.

Украинские подразделения потеряли одну единицу боевой техники, которая перекрывала пути отступления противнику. К месту столкновения для возможной помощи был оперативно направлен резерв с поддержкой авиации, однако украинский десант справился самостоятельно.

Напомним, на одном из общевойсковых полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) состоялись испытания образца отечественной самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана». Изюминкой «Богданы» является ствол калибра 155 мм, изготовленный из украинской стали на отечественном оборудовании, и адаптирован под стрельбу натовским боеприпасом.