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Ракурс
Російських фанатів не пустять у Данію на матчі Євро-2020, фото — Відомості

Російських фанатів не пустять у Данію на матчі Євро-2020

2 чер 2021, 12:23
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Данія відмовилася пускати російських уболівальників на матчі Євро-2020. У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомили подробиці ситуації з недопуском російських уболівальників у Копенгаген на матч проти збірної Данії.

В організації зазначили, що Данський футбольний союз звертався в МЗС країни з проханням зробити виняток для фанів, які хочуть перетнути кордон. Однак у відомстві на запит відповіли відмовою, повідомляє російський «Спорт-Експрес».

20 травня Рада ЄС затвердила рекомендації Єврокомісії щодо дозволу на в’їзд на територію співтовариства туристам, які вакциновані препаратами від коронавірусу, схваленими ЕМА або ВООЗ для екстреного застосування. Російський «Супутник V» так і не отримав відповідного дозволу від зазначених відомств.


Чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах Європи з 11 червня по 11 липня 2021 року. Копенгаген повинен прийняти три матчі групи B. Серед них є поєдинок збірних Росії та Данії (21 червня), а також одна гра 1/8 фіналу.

Джерело: «Спорт-Експрес»

Джерело: Ракурс


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