Військові навчання. Фото: Кримські новини

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Військові навчання Збройних сил України (ЗСУ) відбулися на межі з анексованим Кримом. Українські військові відпрацьовували взаємодію під час ведення бою та швидкої зміни обстановки.

Маневри біля Криму показали високу польову та морську навченість українських воїнів, а також вдосконалили практичні навички командирів діяти в умовах, які максимально наближені до бойових. Про це повідомляє прес-служба Командування ЗСУ.





За легендою, підрозділи розвідки за кілька десятків кілометрів від узбережжя відшукали корабельно-катерну групу противника, що провела тактичне розгортання та наближається до місць висадки морського десанту. Намірами противника було заволодіння пунктами українських підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту.

За сигналом тривоги українські воїни увійшли в повну бойову готовність. Уже на місці вони визначили точні координати кораблів і катерів задля нанесення вогневого ураження. Першого удару ворогові завдали екіпажі гелікоптерів, які послідовно обстріляли кораблі ворожого десанту та дали можливість зайняти оборону вздовж берегової смуги. Завершили тактико-спеціальні навчання дії малих броньованих артилерійських катерів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в міжнародних військових навчаннях в Угорщині беруть участь українські десантники. Україну представляють 95-та окрема десантно-штурмова бригада та ротна тактична група 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Тараса Сенюка.