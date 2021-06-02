Лето 2021. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155513-holodnoe-leto-2021-na-uge-startoval-kurortnyy-sezon-video.html

Ракурс

Погода летом 2021 в Украине ожидается необычной — несмотря на прохладную погоду, которая будет держаться весь июнь, настоящая жара «сдвинется» и будет пригревать до октября.

Отдыхающие уже начали купаться в Азовском море, температура воды в котором составляет 20 градусов тепла. Об этом говорится в сюжете ТСН.





В то же время на втором популярном курорте страны — в Одесской области — море едва прогрелось до 10 градусов, люди ходят в куртках и пальто у побережья под дождем. В этом году начало лета будет холодным и дождливым, в июне ждать жары не стоит. А потепление придет только в июле. Нынешнее лето также может побить тепловые рекорды, прогнозируют до +40 тепла.

Напомним, ранее мы сообщали, что лето-2021 в Украине прогнозируется жарким, однако рекордных температур, как в 2010 году, ожидать не стоит.

Источник: ТСН