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Ракурс
Мощный ливень «пересадил» днепрян на байдарки. Фото: Телеграм

Мощный ливень «пересадил» днепрян на байдарки — курьезное видео

2 июн 2021, 17:23
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Курьезный случай произошел в Днепре из-за ливня — мужчина плыл по городу на байдарке среди автомобилей. Вода в городе поднялась на уровень выше колен, из-за чего днепрянин решил перейти на водный транспорт.

Инцидент произошел на проспекте Дмитрия Яворницкого сегодня, 2 июня. Об этом сообщают ряд местных Telegram-каналов.


Мужчина на байдарке. Фото: Телеграм
От непогоды пострадали также магазины, в которых аномальная стихия затопила все полки и пол.

Потоп в магазинах. Фото: ТелеграмАналогичная ситуация наблюдается и в Мариуполе — там ливень подтапливает дороги, из-за чего машины вынужденные передвигаться с затруднением и «плыть» по городу.

Ливень в Мариуполе. Фото: ТелеграмНапомним, ранее мы сообщали, что в Житомире сильный ливень прошел 30 мая, вследствие непогоды несколько улиц затопило. В частности водой залило улицу Покровскую и перекресток Покровской и Грушевского. Местные жители не пали духом и катались по затопленным улицам на гидроскутерах, а некоторые устроили развлечения на надувном матрасе.

Источник: Ракурс


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