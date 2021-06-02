Принудительный перевод пенсий на карточки отменило правительство

«Укрпочта» продолжит доставлять пенсии, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n155535-prinuditelnyy-perevod-pensiy-na-kartochki-otmenilo-pravitelstvo.html

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Принудительного перевода выплат пенсий на карточки с 1 сентября не будет.

«Укрпочта» продолжит доставлять пенсии минимум до 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Принудительный перевод пенсий на карточки предусматривало правительственное постановление № 277 от 29 марта 2021 года. Это решение было отменено постановлением Кабмина № 546 от 26 мая.

В «Укрпочте отмечают, что основная причина отсрочки соответствующей инициативы — неготовность банковской инфраструктуры и систематические закрытия банковских отделений.

В настоящее время банкоматы имеются лишь у 4% городов Украины, — отмечают в госкомпании. — В то время как «Укрпочта» покрывает 100% населенных пунктов.



Отмечается, что заявку в Пенсионный фонд об изменении способа получения пенсии можно подать лично или отправить пакет документов по почте.

Напомним, в 2021 году Кабмин планирует начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.