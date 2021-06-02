Кабмин назначил преемника Ляшко на посту главного санитарного врача

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Кабинет министров Украины назначил нового главного санитарного врача Украины. Им стал Игорь Кузин.

Кузин недавно был заместителем генерального директора «Центра общественного здоровья Минздрава Украины». Он — врач-эпидемиолог, магистр общественного здоровья, магистр по специальности «публичное управление и администрирование», специализация «организация и управление здравоохранением», «эпидемиология».

О назначении сообщил представитель Верховной Рады в правительстве, народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко.

На посту руководителя Центра общественного здоровья Кузин находился два последних года.

Кроме того, Кабмин назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Ими стали Игорь Кузин и Петр Емец.

Ранее Ляшко заявлял о намерении сменить половину руководящего состава Минздрава: трех из шести заместителей. А также сформировать коллегию при Министерстве.

Ранее Кабмин уволил двух заместителей здравоохранения, работавших с Максимом Степановым — по собственному желанию Светлану Шаталову и Игоря Иващенко, занимавшего должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Согласно декларации, которую Кузин подал перед увольнением, новому главному санврачу Украины принадлежит квартира в Чернигове площадью 65 кв. м и он не имеет другого ценного движимого или недвижимого имущества.