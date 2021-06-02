Уряд обрав наступника Ляшка на посаді головного санітарного лікаря

https://racurs.ua/ua/n155534-uryad-obrav-nastupnyka-lyashka-na-posadi-golovnogo-sanitarnogo-likarya.html

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Кабінет міністрів України призначив нового головного санітарного лікаря України. Ним став Ігор Кузін.

Кузін донедавна був заступником генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». Він — лікар-епідеміолог, магістр із громадського здоров’я, магістр зі спеціальності «публічне управління та адміністрування», спеціалізація «організація і управління охороною здоров’я», «епідеміологія».

Про призначення повідомив представник Верховної Ради в уряді, народний депутат від партії «ЄС» Олексій Гончаренко.

На посаді керівника Центру громадського здоров’я Кузін перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового глави ЦГЗ.

Крім того, Кабмін призначив двох заступників нового міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Ними стали Ігор Кузін і Петро Ємець.

Раніше Ляшко заявляв про намір змінити половину керівного складу МОЗ, тобто трьох з шести заступників. А також сформувати колегію при Міністерстві.

Раніше Кабмін звільнив двох заступників охорони здоров’я, які працювали з Максимом Степановим — за власним бажанням Світлану Шаталову та Ігоря Іващенка, який обіймав посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Згідно з декларацією, яку Кузін подав перед звільненням, новому головному санлікарю України належить квартира у Чернігові площею 65 кв. м і він не має іншого цінного рухомого або нерухомого майна.