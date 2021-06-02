Водохранилища в Крыму обмелели после заявлений оккупантов о «снятии блокады»

Крым. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n155533-vodohranilischa-v-krymu-obmeleli-posle-zayavleniy-okkupantov-o-snyatii-blokady.html

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Вода в Крыму остается дефицитом, несмотря на заявления российских оккупантов о якобы «снятии водной блокады».

Приток воды в крымские водохранилища за май значительно уменьшился, что послужило причиной для снижения суммарного запаса воды на полуострове. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Приток воды в водохранилища естественного стока в мае значительно уменьшился и в млн куб. м составил:

Белогорское — 2.83;

Симферопольское — 0.534;

Счастливое — 0.718;

Чернореченское — 2.19.

В результате интенсивного износа запасов воды, оставшийся общий суммарный запас воды на начало лета составил 79.24 млн куб. м, что на 6.531 млн куб. м меньше, чем месяц назад, и на 5.92 млн куб. м меньше, чем год назад.

Из-за нехватки сточных осадков после уже третьей малоснежной зимы в Крыму, повторяется прошлогодняя ситуация, когда в большинстве рек полуострова наблюдался низкий уровень воды, а на большинстве рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание.

Напомним, ранее мы сообщали, что вода в Крыму больше не будет дефицитом — такое мнение высказали российские оккупанты. Военные РФ проложили временный водопровод на аннексированном полуострове. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что протяжность водопровода составила 32 километра и позволит покончить с водной блокадой.