Переселенцам без регистрации разрешили получать водительское удостоверение

https://racurs.ua/n155532-pereselencam-bez-registracii-razreshili-poluchat-voditelskoe-udostoverenie.html

Ракурс

Переселенцам из Донбасса, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, разрешили получать водительское удостоверение, регистрировать и снимать с учета автомобили.

Учитывая, что сейчас зарегистрировать место проживания на временно оккупированных территориях Украины невозможно, изменения позволят получить указанные услуги, просто пользуясь справкой внутренне переселенных лиц, — сообщили в Мининтеграции.

В ведомстве напомнили, что в случае потери регистрационного документа на транспортное средство или непригодности его для пользования, владелец авто или гражданин, пользующийся машиной, могут уехать из временно оккупированной территории на основании копии регистрационной карточки транспортного средства, которая подтверждает госрегистрацию.

Копию регистрационной карточки граждане могут получить в территориальных сервисных центрах МВД.

Эти изменения касаются транспортных средств, относящихся к категориям А1, А, В1.