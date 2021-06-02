Корвет. Фото: Думская

https://racurs.ua/n155531-korolevskiy-korvet-velikobritanii-pokinul-odessu-foto.html

Ракурс

Корабль королевского флота Британии Trent (P224) сегодня днем, 2 июня, покинул Одессу. В 14.00 экипаж отдал швартовые концы от 15 причала одесского морского вокзала.

Буксир P@O Star сопроводил корабль до Воронцовского створа порта. Об этом сообщает «Думская».





Как известно, корвет вошел в Черное море 16 мая в ответ на эскалацию в Черном море, а спустя два дня, 18 мая, вошел в одесский порт. Уже утром 25 мая корабль поучаствовал в учениях с кораблями и авиацией Военно-морских сил Украины.

Также на борту британского корабля были проведены теоретические и практические занятия в рамках британской миссии Orbital. Коллеги ознакомили украинских моряков с организацией службы и провели показательные занятия.

HMS Trent относится к типу River II. Это один из новейших кораблей британского флота. Введен в состав ВМС в августе 2020 года. Вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ПВО Mark 44 Bushmaster II, двух 7,62-мм пулеметов и пары «Миниганов». Вертолетная площадка может принять вертолет типа «Мерлин».

С апреля 2021 года патрульный корабль базируется в британском порту Гибралтар и выполняет задания в Средиземном море и Гвинейском заливе. Основное назначение корабля — борьба с терроризмом, пиратством и операции по предотвращению контрабанды.

Напомним, ранее мы сообщали, что патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании OPV Trent направляется в Черное море.

Источник: Думская