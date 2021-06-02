Корвет. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n155531-korolivskyy-korvet-velykoyi-brytaniyi-zalyshyv-odesu-foto.html

Ракурс

Корабель королівського флоту Великої Британії Trent (P224) сьогодні вдень, 2 червня, залишив Одесу. О 14.00 екіпаж віддав швартові кінці від 15 причалу одеського морського вокзалу.

Буксир P@O Star супроводжував корабель до Воронцовського створу порту. Про це повідомляє «Думская».



Як відомо, корвет увійшов у Чорне море 16 травня у відповідь на ескалацію в Чорному морі, а через два дні, 18 травня, увійшов в одеський порт. Уже вранці 25 травня корабель узяв участь у навчаннях із кораблями й авіацією Військово-морських сил України.

Також на борту британського корабля були проведені теоретичні та практичні заняття в рамках британської місії Orbital. Колеги ознайомили українських моряків з організацією служби та провели показові заняття.

HMS Trent належить до типу River II. Це один із новітніх кораблів британського флоту. Його було введено до складу ВМС у серпні 2020 року. Озброєння складається з 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ППО Mark 44 Bushmaster II, двох 7,62-мм кулеметів і пари «мініганом». Вертолітний майданчик може прийняти вертоліт типу «Мерлін».

З квітня 2021 року патрульний корабель базується в британському порту Гібралтар і виконує завдання в Середземному морі і Гвінейській затоці. Основне призначення корабля — боротьба з тероризмом, піратством і операції щодо запобігання контрабанді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що патрульний корабель прибережної зони королівського флоту Великобританії OPV Trent направляється в Чорне море.



Джерело: Думская