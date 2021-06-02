Школяр упав у водоспад на Львівщині, фото: ДСНС

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Ракурс

Учень шостого класу однієї зі шкіл Львова сьогодні, 2 травня, загинув під час екскурсії на розташований на півдні Львівської області водоспад Кам’янка у національному природному парку «Сколівські Бескиди».

Школяр підійшов близько до місцевого водоспаду, послизнувся і впав у воду, в результаті чого отримав несумісну із життя травму. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що трагедія сталася близько 11.55 — хлопчик впав у воду і зачепився ногою за коріння дерева й, імовірно, захлинувся. Точні причини загибелі дитини встановлюються.

На екскурсії перебувала група з 44 дітей у супроводі трьох вчителів та двох батьків. Хлопчик послизнувся під час спроби зробити селфі і впав у воду, повідомляє видання Zaxid.net.

55-річний вчитель намагався витягти хлопчика з-під води, але йому це не вдалося. Учителя госпіталізували з переохолодженням.

Також госпіталізували 45-річну класну керівницю, яка супроводжувала екскурсію. У неї — серцевий напад.

Директор парку Василь Приндак заявив, що школяр переліз через загорожу небезпечної ділянки у пошуках кращого ракурсу.

Там є і попереджувальні таблички, щоб туди ніхто не залазив, є і огородження, нижче якого не можна спускатися. Хлопець переліз його і став на камінь, який є дуже слизький і послизнувся. Дитина по камені з’їхала в русло водоспаду, люди, які були поруч, не могли туди дістатися, — заявив він.

Нагадаємо, у лютому на Херсонщині врятували школярів, які дрейфували річкою на крижині.

Джерело: Zaxid.net