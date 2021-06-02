Вимоги до підручників посилять — що зміниться

Підручники. Фото: Источник

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Вимоги до підручників для школярів посилять. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 5465, який встановлює нові стандарти для навчальної літератури.

Депутати пропонують заборонити використовувати в освітньому процесі навчальну літературу, яка містить:

академічний плагіат;

фабрикацію або фальсифікацію;

твердження, що суперечать принципам освітньої діяльності;

ознаки дискримінації.

Крім того, підручники мають відповідати принципам системності, науковості, доступності, а найголовніше — віковим і психофізіологічним особливостям учнів.

Встановлювати відповідність навчальної літератури вимогам планують за допомогою експертизи. Обов’язковою експертиза буде для підручників, придбаних коштом державного або місцевого бюджетів. Якщо ж підручники купуються за рахунок фізичних або юридичних осіб, експертиза буде добровільною. Результати експертизи планують публікувати на сайті Міносвіти.