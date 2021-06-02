АЗС дозволили підняти ціни на бензин, фото — То є Львів

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Ціна на бензин та дизельне паливо в Україні зросте. Кабмін вніс зміни до державного регулювання цін на бензини автомобільні і дизельне паливо, що реалізуються через мережу автозаправних станцій.

Тепер середня вартість палива «Нафтогазом» розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором у сумі 27 дол. за тонну. Відповідний документ оприлюднив у своєму Телеграм нардеп Олексій Гончаренко.

Таким чином, Кабмін дозволить АЗС підняти ціни на бензин та ДТ на 60 копійок.

Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину та 61 копійку для дизельного пального.

У травні уряд запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Зокрема, Кабмін ввів максимальну роздрібну націнку 5 грн на бензин і 7 грн на ДТ.

НАК «Нафтогаз України» подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць: 1, 11 і 21 числа.

Середню ціну літра бензину встановили на рівні 25,22 грн і дизпалива — 20,89 грн. З урахуванням націнки стеля роздрібної ціни на АЗС становила 30,22 грн для бензину і 27,89 грн для дизельного палива.

Якщо розрахувати ціну відповідно до нової методики, то вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 грн за літр, ДТ — 27,91 грн за літр.