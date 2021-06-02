АЗС разрешили поднять цены на бензин и дизтопливо

АЗС разрешили поднять цены на бензин

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Цена на бензин и дизельное топливо в Украине возрастет. Кабмин внес изменения в государственное регулирование цен на бензины автомобильные и дизельное топливо, реализуемые через сеть автозаправочных станций.

Теперь средняя стоимость топлива «Нафтогазом» рассчитывается с учетом затрат на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных по внешнеэкономическому договору в сумме 27 долл. за тонну. Соответствующий документ обнародовал в своем Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Таким образом, Кабмин позволит АЗС поднять цены на бензин и ДТ на 60 копеек.

Согласно приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.

В мае правительство ввело государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. В частности, Кабмин ввел максимальную розничную наценку 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо.

НАК «Нафтогаз Украины» подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц: 1, 11 и 21 числа.

Среднюю цену литра бензина установили на уровне 25,22 грн и дизтоплива — 20,89 грн. С учетом наценки потолок розничной цены на АЗС составлял 30,22 грн для бензина и 27,89 грн для ДТ.

Если рассчитать цену в соответствии с новой методикой, то стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,92 грн за литр, дизельного топлива — 27,91 грн за литр.