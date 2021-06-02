Лукашенко признал марионеточные ЛДНР, считают в украинской ТКГ

Лукашенко. Фото: Еспрессо

https://racurs.ua/n155527-lukashenko-priznal-marionetochnye-ldnr-schitaut-v-ukrainskoy-tkg.html

Ракурс

Александр Лукашенко фактически признал фейковые республики своим предложением российскому лидеру Владимиру Путину.

Он предложил, чтобы «следователи» из ОРДЛО приехали в Беларусь и допросили похищенного главного редактора NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш.

По словам члена ТКГ, самопровозглашенный президент Беларуси забыл, что территория ОРДЛО является территорией Украины.

И это в Минске — городе, в котором подписывались так называемые «минские соглашения», закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе! Безусловно, это продуманный и демонстративный шаг. Причем показательно, что приглашение марионеточным «следователям» он отправил через настоящую вторую сторону конфликта — президента России, — заявили в ТКГ.



После соответствующих заявлений у Москвы не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну, поскольку она перестала быть нейтральной стороной, резюмировал Гармаш.





Напомним, ранее мы сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил террористам ОРДЛО, которых контролирует Россия, «задать вопрос» бывшему главному редактору оппозиционного белорусского Телеграмм-канала NЕХТА Роману Протасевичу на территории Беларуси.