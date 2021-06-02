Киев жестко ответил на намерение Лукашенко летать в Крым - детали

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Авиарейсы из Беларуси в Крым, которые хочет наладить самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, прокомментировала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Во внешнеполитическом ведомстве Украины предупредили Минск, что Киев будет действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию полуострова Россией и пообещали жесткие санкции.

Джапарова указала, что МИД «зафиксировал высказывания Лукашенко об обращении к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крыма». Она назвала эти заявления «эмоциональной реакцией» диктатора на действия Украины после захвата пассажирского самолета Ryanair и ареста оппозиционера Романа Протасевича.

Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями, — отметила Джапаров.

Дипломат напомнила, что режим Лукашенко пересек очередную красную линию не только в отношении своих граждан, но и граждан других стран и международного права, и эти действия не останутся без ответа.

Эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сама белорусская власть, очевидно, по сценарию Кремля. Чем больше в крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством… Если Лукашенко хочет разделить ответственность с Путиным (за аннексию Крыма — ред.) на одной скамье подсудимых в Гааге… это его личный выбор, — подытожила Джапаров.



Напомним, после того, как Украина закрыла небо для белорусских самолетов, Лукашенко попросил Путина пустить их через Россию в Крым.

Источник: Укринформ