Лукашенко хочет летать в Крым через Россию – заявление. Фото: ТАСС

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Открытие авиарейсов в Крым через Россию просит у Путина самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь и Россия уже проработают вопрос об открытии авиарейсов на оккупированный полуостров. Об этом Лукашенко заявил во вторник, 1 июня.

Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — рассказал он.

По словам Лукашенко, соответствующее поручение об открытии авиарейсов уже дано компетентным ведомствам обеих стран.

Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым, — заявил белорусский диктатор.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко и Владимир Путин во время переговоров в Сочи договорились о перечислении Беларуси в ближайшее время транша в 500 млн долл. США. Это будет второй транш в рамках кредита на общую сумму в 1,5 млрд долл., который Россия в сентябре 2020 года решила выделить Беларуси.