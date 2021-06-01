Лукашенко хоче літати в Крим через Росію – заява. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n155479-lukashenko-hoche-litaty-v-krym-cherez-rosiu-zayava.html

Ракурс

Відкриття авіарейсів до Криму через Росію просить у Путіна самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За його словами, Білорусь і Росія вже пропрацюють питання про відкриття авіарейсів на окупований півострів. Про це Лукашенко заявив у вівторок, 1 червня.

Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: «Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають», — розповів він.

За словами Лукашенка, відповідне доручення про відкриття авіарейсів вже отримали компетентні відомства обох країн.

Я думаю, тут не буде проблем. Закрили небо — ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим, — заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко та Володимир Путін під час переговорів в Сочі домовилися про перерахування Білорусі найближчим часом траншу у 500 млн дол. США. Це буде другий транш в межах кредиту на загальну суму в 1,5 млрд дол., який Росія у вересні 2020 року вирішила виділити Білорусі.