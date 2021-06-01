Лукашенко і Путін. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n155478-sekretna-valizka-lukashenka-dyktator-rozpoviv-z-chym-pryyijdjav-do-putina.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, взяв у Сочі на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним чорну валізу.

Диктатор заявив, що привіз президентові країни-агресора аналітичні матеріали, які були підготовлені білоруськими спецслужбами. Лукашенко пояснив, що вони з Путіним періодично обмінюються подібною інформацією, якщо вона стосується однієї зі сторін. Про це він заявив на нараді, повідомляє «Белта».

Якби ми у відкритий ефір виклали всі документи цієї валізки, то, напевно, багато було б розмов і було б що обговорювати, — зазначив Лукашенко.

Він додав, що у валізі були матеріали, які стосувалися ситуації навколо Білорусі та Росії, відносин з США, Євросоюзом та Китаєм. Диктатор наголосив, що це «дуже велика робота наших відомств, насамперед спеціальних служб, аналітика, з якою я хотів познайомити президента Путіна».

Нагадаємо, у 2021 році Лукашенко та Путін зустрічалися вже тричі. Останні переговори тривали понад 5 годин, сторони обговорили те, що найближчим часом Мінськ отримає від Москви другий транш кредиту в розмірі 500 млн дол. із загальної суми в 1,5 млрд дол.

Джерело: «Белта»