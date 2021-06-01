Летальної зброї не буде — Зеленському жорстко відповіли в Берліні. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n155477-letalnoyi-zbroyi-ne-bude-zelenskomu-jorstko-vidpovily-v-berlini.html

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Летальна зброя для України не допоможе розв’язати конфлікт на Донбасі. Таку відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність постачання техніки дала Німеччина.

Міністр закордонних справ країни Хайко Маас переконаний, що ситуацію на сході України необхідно вирішувати політичним шляхом. Про це повідомляє Reuters.

До цього президент України запросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку.

Я переконаний, що конфлікт може бути вирішений тільки політичними засобами. Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: постачання зброї не допоможе, — заявив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський поскаржився на дії керівників Франції та Німеччини. За його словами, вони послаблюють тиск на Росію щодо війни на Донбасі.

Джерело: Reuters