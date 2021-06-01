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Летального оружия не будет — Зеленскому жестко ответили в Берлине. Фото: DW

Летального оружия не будет — Зеленскому жестко ответили в Берлине

1 июн 2021, 16:56
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Летальное оружие для Украины не поможет решить конфликт на Донбассе. Такой ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости поставки техники дала Германия.

Министр иностранных дел страны Хайко Маас убежден, что ситуацию на востоке Украины необходимо решать политическим путем. Об этом сообщает Reuters.

До этого президент Украины запросил у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику.

Я убежден, что конфликт может быть решен только политическим путем. Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут, — заявил он.


Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на действия руководителей Франции и Германии. По его словам, они ослабляют давление на Россию по войне на Донбассе.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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