Уличный ядовитый паук отправил в больницу жителя Днепра

Житель Днепра укусил чрезвычайно ядовитый паук, фото: «Википедия»

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Ракурс

В Днепре местный житель оказался в больнице после укуса ядовитого паука.

По словам 50-летнего Игоря Пацерина, паук его укусил, когда он прилег под деревом в саду, сообщает Telegram-канал «Днепр областной».

Мужчина почувствовал жгучую боль в ноге и увидел две красные точки. Место укуса быстро отекло, пострадавшего начало лихорадить, появилась тошнота, разболелась голова. В конце концов он оказался в больнице под капельницей.

Какой именно паук его укусил, пострадавший не заметил. По мнению медиков, симптомы свидетельствуют об укусе каракурта — относительно небольшого паука с панцирем черного цвета, на котором разбросаны большие красные пятна.

Пауки этого вида ведут ночной образ жизни, а прячутся и спят в норках в земле, в скошенной траве.

Яд в этих пауков в 15 раз сильнее яда гремучей змеи, однако объем, который они впрыскивают при укусе, значительно меньше. Но если пострадавшему не оказать вовремя помощь, могут быть серьезные последствия.

Отмечается, что в последние годы в Днепре с приходом тепла наблюдается активизация пауков.