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Ракурс
Нардеп гонял на дорогах, забыв о камерах – его оштрафовали

Нардеп гонял на дорогах, забыв о камерах — его оштрафовали

1 июн 2021, 16:38
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Правила дорожного движения (ПДД) нарушил один из народных депутатов — мужчина заплатил 12 тыс. грн штрафа за превышение скорости.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя первый год работы камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Могу сказать, что недавно мне звонил один из коллег Дениса Монастырского — не буду называть его фамилию — и рассказал, что заплатил 12 тыс. грн за превышение скорости за городом, не зная, что есть так много камер, — сказал Геращенко.


Как известно, с 1 июня 2020 года в Украине заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры были установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины запустит на дороги радары-фантомы до 1 июля. Профильное ведомство совместно с Мининфраструктуры начало проект закупки оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.

Источник: Ракурс


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