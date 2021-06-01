Радары-фантомы МВД запустит на дороги до 1 июля

https://racurs.ua/n155467-radary-fantomy-mvd-zapustit-na-dorogi-do-1-iulya.html

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Радары-фантомы Министерство внутренних дел Украины запустит на дороги до 1 июля. Профильное ведомство совместно с Мининфраструктуры начало проект закупки оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.

Об этом 1 июня рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сейчас тестируются четыре машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины и авто, которое обгоняет. До 2024 года предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении. Также сейчас по Украине работают 117 устройств TRUCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушений ПДД, — сказал Геращенко.

Он также напомнил, что сегодня исполняется год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. МВД планирует до конца года увеличить количество таких камер до 400 единиц.

Также напомним, с 29 апреля вступил в силу закон № 1438-IX, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Теперь водители-нарушители ПДД не будут получать бумажный вариант уже уплаченного постановления, как это было раньше. Благодаря приложению «Штрафы ПДД», владелец авто может настроить информирование о зафиксированных правонарушениях или проверить их наличие онлайн.