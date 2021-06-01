Радари-фантоми МВС запустить на дороги до 1 липня

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Ракурс

Радари-фантоми Міністерство внутрішніх справ України запустить на дороги до 1 липня. Профільне відомство спільно з Мінінфраструктури розпочало проект закупівлі обладнання, яке фіксуватиме швидкість автомобілів у русі.

Про це 1 червня розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Наразі тестуються чотири машини, на які встановлено радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини та авто, яке обганяє. До 2024 року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі. Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР, — сказав Геращенко.

Він також нагадав, що сьогодні виповнюється рік роботи системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. МВС планує до кінця року збільшити кількість таких камер до 400 одиниць.

Також нагадаємо, з 29 квітня набув чинності закон № 1438-IX, який передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов. Тепер водії-порушники ПДР отримуватимуть паперовий варіант вже сплаченої постанови, як це було раніше. Натомість завдяки додатку «Штрафи ПДР», власник авто може налаштувати інформування про зафіксовані правопорушення або перевірити їх наявність онлайн.