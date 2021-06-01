Снайперу фейкової ЛНР дали 20 років тюрми у Чехії за участь у військових діях

У Чехії терориста засудили до тривалого терміну ув’язнення, фото: «Главком»

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У Чехії громадянина цієї країни 32-річного Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці так званої ЛНР, засудили до 20 років ув’язнення.

Відповідне рішення ухвалив Міський суд Праги, повідомляє видання Novinky.

Кантора визнали винним за звинуваченнями у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній групі.

Він у 2015 році вилетів з Праги до Ростова-на-Дону, звідки потрапив на Донбас.

За інформацією чеської прокуратури, на Донбасі Кантор пройшов підготовку і у збройних формуваннях луганських терористів став снайпером. Він брав участь у бойових діях і «дослужився» до сержанта. Також, як член розвідувально-диверсійної групи, особисто встановлював міни та гранатомети в районі лінії розмежування.

Бойовика засудили заочно, оскільки він до Чехії з України не повернувся і місце його перебування не відоме.

Під час суду свідчили, зокрема, друзі Кантора. Вони повідомили, що він розповідав про свої наміри взяти участь у бойових діях на сході України в складі російсько-терористичних військ, а також згодом писав їм про свої успіхи у лавах бойовиків.

Контакт з ним, за їхніми словами, підтримувався до 2016 року. Згодом електронною поштою нібито надійшло повідомлення про смерть Кантора, проте підтвердити це не вдалося.

Зазначається, що у зв’язку з участю чехів у бойових діях в Україні, у Чехії наприкінці квітня відбувся масштабний рейд по всій країні, в ході якого затримали п’ятьох осіб, яких підозрюють у терористичних злочинах.

Джерело: Novinky