Снайперу фейковой ЛНР дали 20 лет тюрьмы в Чехии за участие в военных действиях

В Чехии террориста приговорили к длительному сроку заключения, фото: «Главком»

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В Чехии гражданина этой страны 32-летнего Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой ЛНР, приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Соответствующее решение принял городской суд Праги, сообщает издание Novinky.

Кантора признали виновным по обвинению в совершении террористического акта и участию в террористической группе.

Он в 2015 году вылетел из Праги в Ростов-на-Дону, откуда попал на Донбасс.

По информации чешской прокуратуры, на Донбассе Кантор прошел подготовку и в вооруженных формированиях луганских террористов стал снайпером. Он участвовал в боевых действиях и «дослужился» до сержанта. Также, как член разведывательно-диверсионной группы, лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения.

Боевика осудили заочно, поскольку он в Чехию из Украины не вернулся и место его пребывания неизвестно.

Во время суда свидетельствовали, в частности, друзья Кантора. Они сообщили, что он рассказывал о своих намерениях принять участие в боевых действиях на востоке Украины в составе российско-террористических войск, а также впоследствии писал им о своих успехах в рядах боевиков.

Контакт с ним, по их словам, поддерживался до 2016 года. Впоследствии по электронной почте якобы поступило сообщение о смерти Кантора, однако подтвердить это не удалось.

Отмечается, что в связи с участием чехов в боевых действиях в Украине, в Чехии в конце апреля состоялся масштабный рейд по всей стране, в ходе которого задержали пять человек, подозреваемых в террористических преступлениях.

Источник: Novinky