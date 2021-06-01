Борьба с корупцией. Фото: Правові новини

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Верховная Рада приняла законопроект о защите обличителей коррупции № 3450 с президентскими предложениями.

«За» эту инициативу проголосовал 281 парламентарий во время заседания Верховной Рады.

Что предусматривает этот законопроект:

создает единый государственный портал сообщений о коррупции;

совершенствует работу НАПК по защите обличителей;

закрепляет их право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность и анонимность сообщений и вознаграждение в определенных законом случаях, а также на получение психологической помощи.

Президент Владимир Зеленский предлагает создать Единый портал сообщений обличителей, с помощью которого можно будет уведомлять правоохранительные органы о коррупционных преступлениях. Через портал можно будет подать сообщение о коррупции и отследить результаты его рассмотрения. Также сервис поможет обратиться за бесплатной правовой или психологической помощью.

Единый портал будет гарантировать обличителям коррупции соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, и станет официальным внутренним источником информации о лицах, имеющих статус обличителей. В Единый портал также будет вноситься информация о всех уведомлениях о коррупции, которые поступили по телефону или почте.

Кроме того, законопроект устанавливает требования к сообщению о коррупции и порядку его рассмотрения. В частности, сообщение будет подлежать рассмотрению, если в нем будут изложены фактические данные, указывающие на возможное совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые могут быть проверены.

Поданное сообщение будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней с момента подачи. Если будет установлено наличие признаков состава преступления, то материалы будут поданы Государственное бюро расследований (ГБР) или другому уполномоченному субъекту. Обличителю предоставят детальную информацию о результатах рассмотрения его сообщения в течение трех дней с момента окончания рассмотрения.