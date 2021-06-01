Корупція. Фото: Правові новини

https://racurs.ua/ua/n155465-borotba-z-korupciieu-perehodyt-v-onlayn-scho-peredbachaie-zakon.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні триває. Верховна Рада ухвалила законопроект про захист викривачів корупції № 3450 з президентськими пропозиціями.

За цю ініціативу проголосував 281 парламентарій під час засідання Верховної Ради.

Що передбачає цей законопроект:

створює єдиний державний портал повідомлень про корупцію;

удосконалює роботу НАЗК щодо захисту викривачів;

закріплює їхнє право на безоплатну правову допомогу, конфіденційність і анонімність повідомлень і винагороду у визначених законом випадках, а також на отримання психологічної допомоги.

Президент Володимир Зеленський пропонує створити Єдиний портал повідомлень викривачів, за допомогою якого можна буде повідомляти правоохоронні органи про корупційні злочини. Через портал можна буде подати повідомлення про корупцію і відстежити результати його розгляду. Також сервіс допоможе звернутися за безоплатною правовою або психологічною допомогою.

Єдиний портал гарантуватиме викривачам корупції дотримання умов конфіденційності та анонімності, і стане офіційним внутрішнім джерелом інформації про осіб, що мають статус викривачів. До Єдиного порталу також буде вноситися інформація про всі повідомлення про корупцію, які надійшли телефоном або поштою.

Крім того, законопроект встановлює вимоги до повідомлення про корупцію й порядку його розгляду. Зокрема, повідомлення буде підлягати розгляду, якщо в ньому будуть викладені фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, що можуть бути перевірені.

Подане повідомлення буде розглядатися протягом 10 робочих днів із моменту подачі. Якщо буде встановлено наявність ознак складу злочину, то матеріали будуть подані в Державне бюро розслідувань (ДБР) або передані іншому уповноваженому суб'єкту. Викривачу нададуть детальну інформацію про результати розгляду його повідомлення протягом трьох днів із моменту закінчення розгляду.