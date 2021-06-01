Антитабачный закон предварительно поддержали в Раде. Фото: rg.ru

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Антитабачный законопроект под № 4358 приняла Верховная Рада во вторник, 1 июня.

В первом чтении документ, который предусматривает внесение изменений в закон «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения», приняли голосами 339 нардепов. Цель закона — уменьшение количества курильщиков в Украине. Об этом сообщалось в трансляции сегодняшнего заседания ВРУ.

Проект закона предусматривает появление таких понятий, как электронная сигарета, бездымный табачный продукт, новейший табачное изделие, возникновение зависимости, спонсорство табака. Закон позволит ввести более жесткие требования к производителям табака — запретят производство сигарет с содержанием никотина более 1,0 мг (сейчас — 1,2 мг, смолы — 10 мг (сейчас — 12 мг), монооксида углерода — 10 мг (сейчас не регулируется). Также будут запрещены табачные изделия с добавками.

Медицинское предупреждение о вреде курения с фотографией должны будут занимать 65% передней и задней поверхности пачки сигарет, а не 50%, как сейчас. Такие предупреждения также будут печататься на упаковках электронных сигарет и жидкостей для курения.

Авторы закона уверяют, что законопроект ставит знак равенства между традиционными табачными изделиями и электронными сигаретами, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянами и запрещает их курение или употребление в общественных местах. Кроме того, электронные сигареты запретят рекламировать. Также будут установлены требования по осуществлению деятельности, связанной с производством, оптовой и розничной торговлей, экспортом и импортом электронных сигарет и заправочных контейнеров.

В пояснительной записке отмечается, что из-за табачных изделий возникают неинфекционные заболевания, которые вызывают почти 84% всех смертей в Украине. В Министерстве здравоохранения Украины сообщали, в год 85 тыс. украинцев умирают от болезней, вызванных курением.

Напомним, в Центре общественного здоровья Украины Министерства здравоохранения заявляли, что электронные сигареты не спасают от табачной зависимости и не являются более безопасными, чем обычные сигареты.