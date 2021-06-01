Нардепа поймали за онлайн-развлечениями в Раде

https://racurs.ua/n155473-nardepa-poymali-za-onlayn-razvlecheniyami-v-rade-video.html

Ракурс

Депутат от группы «Довира» Роберт Горват попал в объектив фотокорреспондента Яна Доброносова во время заседания Верховной Рады 1 июня. Народный избранник игрался на телефоне.

Судя по видео, обнародованном в Фейсбук, парламентарий решил в рабочее время «погонять» мотокросс. На экране мобильного видим ролик «Аарон Плессинджер делает ошибку, борясь с Роченом».

Горват в Раде возглавляет подкомитет по вопросам правового обеспечения деятельности таможенных органов финансового комитета, а также налаживает межпарламентские связи с Египтом, Канадой, Венгрией, Чехией, Китаем и Словакией.

Напомним, в декабре 2019 года депутат-мажоритарщик из Закарпатской области кнопкодавил в Верховной Раде. Тогда во время голосования за предоставление социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО на Донбассе, Горват нажал на две кнопки «воздержался» — за себя и за своего соседа.

Горват — десятый нардеп, которого поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде девятого созыва.