Нардепа спіймали за онлайн-розвагами у Раді

https://racurs.ua/ua/n155473-nardepa-spiymaly-za-onlayn-rozvagamy-u-radi-video.html

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Депутат від групи «Довіра» Роберт Горват потрапив в об'єктив фотокореспондента Яна Доброносова під час засідання Верховної Ради 1 червня. Народний обранець грався на телефоні.

Судячи з відео, оприлюдненого у Фейсбук, парламентар вирішив у робочий час «поганяти» мотокрос. На екрані мобільного бачимо ролик «Аарон Плессінджер робить помилку, борючись з Роченом».

Горват у Раді очолює підкомітет з питань правового забезпечення діяльності митних органів фінансового комітету, а також налагоджує міжпарламентські зв’язки з Єгиптом, Канадою, Угорщиною, Чехією, Китаєм і Словаччиною.

Нагадаємо, у грудні 2019 року депутат-мажоритарник із Закарпатської області кнопкодавив у Верховній Раді. Тоді під час голосування за надання соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО на Донбасі, Горват натиснув на дві кнопки «утримався» — за себе і за свого сусіда.

Горват — десятий нардеп, якого впіймали на кнопкодавстві у Верховній Раді дев’ятого скликання.