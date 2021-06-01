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Ракурс
Нардепа спіймали за онлайн-розвагами у Раді

Нардепа спіймали за онлайн-розвагами у Раді (ВІДЕО)

1 чер 2021, 16:25
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Депутат від групи «Довіра» Роберт Горват потрапив в об'єктив фотокореспондента Яна Доброносова під час засідання Верховної Ради 1 червня. Народний обранець грався на телефоні.

Судячи з відео, оприлюдненого у Фейсбук, парламентар вирішив у робочий час «поганяти» мотокрос. На екрані мобільного бачимо ролик «Аарон Плессінджер робить помилку, борючись з Роченом».

Горват у Раді очолює підкомітет з питань правового забезпечення діяльності митних органів фінансового комітету, а також налагоджує міжпарламентські зв’язки з Єгиптом, Канадою, Угорщиною, Чехією, Китаєм і Словаччиною.


Нагадаємо, у грудні 2019 року депутат-мажоритарник із Закарпатської області кнопкодавив у Верховній Раді. Тоді під час голосування за надання соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО на Донбасі, Горват натиснув на дві кнопки «утримався» — за себе і за свого сусіда.

Горват — десятий нардеп, якого впіймали на кнопкодавстві у Верховній Раді дев’ятого скликання.

Джерело: Ракурс


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