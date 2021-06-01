Що робити з недолікованими COVID-хворими, розповіли в МОЗ

Коронавірус. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155472-scho-robyty-z-nedolikovanymy-covid-hvorymy-rozpovily-v-moz.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад, і навантаження на систему охорони здоров’я знизилося.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) нагадали, що нікого не мають «виписувати» не долікувавши через закриття ковідного відділення — хворих мають долікувати або перевести до іншої лікарні.

Так, якщо лікарня припиняє надавати стаціонарну допомогу пацієнтам із коронавірусом, місцева влада має подбати про те, аби ці пацієнти могли завершити лікування в цьому закладі або були переведені до іншого спеціалізованого закладу.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) фінансує ведення та лікування всіх випадків коронавірусу, а тому й МОЗ, і Нацслужба здоров’я, готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу, — заявили в МОЗ.



Зараз МОЗ розробляє модель готовності лікарень до протидії коронавірусу на випадок нової хвилі. Оновлене мапування передбачатиме доступність та ефективність ковідних стаціонарів, а також мережу амбулаторного ведення хворих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штами коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) маркуватиме буквами грецького алфавіту. Такі зміни запроваджують, щоб уникнути дискримінації країн, де ці варіанти виявили вперше.