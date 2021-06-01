Что делать с недолеченными COVID-больными, рассказали в Минздраве

Коронавирус. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155472-chto-delat-s-nedolechennymi-covid-bolnymi-rasskazali-v-minzdrave.html

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Коронавирус в Украине пошел на спад, и нагрузка на систему здравоохранения снизилась.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что «выписывать» пациентов не долечив их из-за закрытия ковидного отделения нельзя — больных должны долечить или перевести в другую больницу.

Так, если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с коронавирусом, местные власти должны позаботиться о том, чтобы эти пациенты могли завершить лечение в этом заведении или были переведены в другое специализированное учреждение.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует ведение и лечение всех случаев коронавируса, а потому и Минздрав, и Нацслужба здоровья, готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу, — заявили в Минздраве.



Сейчас Минздрав разрабатывает модель готовности больниц к противодействию коронавирусу в случае новой волны. Обновленная карта будет предусматривать доступность и эффективность ковидних стационаров, а также сеть амбулаторного ведения больных.

Напомним, ранее мы сообщали, что штаммы коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начнет маркировать буквами греческого алфавита. Такие изменения вводят, чтобы избежать дискриминации стран, где эти варианты обнаружили впервые.