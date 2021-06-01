Штаммы коронавируса получат новые названия – подробности. Фото: УП

https://racurs.ua/n155443-shtammy-koronavirusa-poluchat-novye-nazvaniya-podrobnosti.html

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Штаммы коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет маркировать буквами греческого алфавита.

Такие изменения вводят, чтобы избежать дискриминации стран, где эти варианты обнаружили впервые. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Речь идет о четырех штаммах, которые впервые обнаружили в Великобритании, Южной Африке, Бразилии и Индии. Отныне ВОЗ рекомендует маркировать их с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма и Дельта соответственно.

В то же время названия B.1.1.7, B.1.351, P.1 и B.1.617.2 и в дальнейшем будут использовать в исследованиях, поскольку они передают важную научную информацию.

Напомним, ученые обнаружили четыре версии происхождения посткоронавирусного синдрома, который называют еще «длинным коронавирусом». В этой болезни еще нет ни формального определения, ни устоявшегося названия.