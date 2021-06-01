Тарифы на проезд увеличивают несколько городов Украины

В Украине растут тарифы на проезд, фото: «То є Львів»

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Тарифы на проезд растут в нескольких украинских облцентрах.

Так во Львове проезд в автобусах трамваях и троллейбусах с конца мая вырос до 10 грн, однако для пассажиров электротранспорта есть возможность приобрести билеты дешевле:

за 9 грн в киосках и в «Львовэлектротрансе»;

за 8,5 грн через терминалы самообслуживания и Privat24.

В Виннице с сегодняшнего дня, 1 июня, проезд в маршрутных такси стоит 10 грн.

Также повысить стоимость проезда в маршрутных такси с 1 июня решил горсовет Николаева. Билет обойдется в сумму от 6 до 10 грн, в зависимости от расстояния маршрута.

Возможность роста проезда в маршрутных такси до 10 грн обсуждают в Днепре. Также о необходимости повышения тарифов на сумму до 14 грн в мае заговорили перевозчики в Полтаве.

Напомним, в мае «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» с открытым письмом обратились к руководству столицы, в котором просили поддержать их в условиях пандемии коронавируса — выделить средства из бюджета или увеличить тарифы на проезд до 21 грн.