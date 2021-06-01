Тарифи на проїзд збільшують кілька міст України

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В Україні зростають тарифи на проїзд, фото: «То є Львів»
Тарифи на проїзд збільшують кілька міст Україниhttps://racurs.ua/ua/n155442-taryfy-na-proyizd-zbilshuut-kilka-mist-ukrayiny.htmlРакурс
Тарифи на проїзд зростають у кількох українських облцентрах.
Так у Львові проїзд в автобусах трамваях і тролейбусах з кінця травня зріс до 10 грн, проте для пасажирів електротранспорту є можливість придбати квитки дешевше:
- за 9 грн у кіосках та в «Львівелектротрансі»;
- за 8,5 грн через термінали самообслуговування та Privat24.
У Вінниці від сьогодні, 1 червня, проїзд у маршрутних таксі коштує 10 грн.
Також підвищити вартість проїзду у маршрутних таксі з 1 червня вирішила міськрада Миколаєва. Квиток обійдеться у суму від 6 до 10 грн, залежно від відстані маршруту.
Можливість зростання проїзду в маршрутних таксі до 10 грн обговорюють у Дніпрі. Також про необхідність підвищення тарифів на суму до 14 грн у травні заговорили перевізники в Полтаві.
Нагадаємо, у травні «Київський метрополітен» та «Київпастранс» з відкритим листом звернулися до керівництва столиці, в якому просили підтримати їх в умовах пандемії коронавірусу — виділити кошти з бюджету або збільшити тарифи на проїзд до 21 грн.
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